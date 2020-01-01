جاتوزو: التفكير في برشلونة سيقودنا إلى المقابر أو المستشفى

مباراة دوري الأبطال تنتظر نابولي

تحدث مدرب نابولي جينارو جاتوزو بعد الانتصار الصعب لفريقه على ساسوولو عن المباراة المرتقبة مع برشلونة لحساب دوري أبطال أوروبا.

نابولي فاز على ضيفه بهدفين نظيفين في مباراة غريبة شهدت إلغاء أربعة أهداف لساسوولو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو.

وقال جاتوزو مع "DAZN": "عندما تصنع تسع فرص وتفوز 2-0 فقط هذا يعني أن المباراة لم تكن 50-50، أنا سعيد بالعرض".

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وأكمل: "التسلل جزء من كرة القدم، يجب أن تركز طوال المباراة، برشلونة؟ يمكننا كتابة تاريخ النادي، لم يصل الفريق أبداً لربع النهائي".

واستمر "رينو": "طبيعة المدينة هنا لا تساعد، هناك الحر والزوارق وجزر عدة، لذا التركيز صعب في تلك المدينة".

وختم: "إذا قيمنا برشلونة على أنه في لحظة صعبة فسينتهي بنا الحال في المقابر أو المستشفى، ليس مسموحاً بالخطأ، الوضع الصحي هناك؟ لنترك يويفا يقرر".

ويفترض أن يقام لقاء العودة لدوري أبطال أوروبا الخاص بدور الستة عشر بين برشلونة ونابولي على ملعب الأول "كامب نو"، ولكن الوضع الصحي قد يهدد الأمر.