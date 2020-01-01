إنريكي: لن نترك الصدف تحدد مصيرنا، وراموس لا يحتاج للنصيحة

لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا يؤكد أن سيرخيو راموس قائد الفريق لا يحتاج للنصيحة، ويشدد على ضرورة الفوز أمام ألمانيا.

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن قائد فريقه سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد لا يحتاج للنصائح فيما يخص ركلات الجزاء أو تجديد عقده مع الملكي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق المقبل أمام نظيره الألماني في الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، وأكد خلالها على صعوبة المباراة.

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وقال إنريكي: "لا أعلم إذا ما كان راموس هو أفضل لاعب في العالم يسجل ركلات الجزاء، لكنني أدافع عنه كما يقوم أي مدرب، ومن الطبيعي أن نتعرض للانتقادات هنا في المنتخب".

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وأضاف: "مسيرة راموس الكروية هائلة لا يمكن الشك في ذلك، ولديه الكثير من الخبرة للتعامل مع تلك المواقف بما فيها تجديد العقد وهذه الأمور ولا يحتاج لنصيحتي".

وأردف عن موقف مجموعة منتخب إسبانيا: "سنواجه ألمانيا بفكرة واحدة وهي الفوز، هم واحد من أفضل المنتخبات وأقواها في العالم، لكن من الأفضل أن نخرج أنفسنا من الضغط بالفوز، وألا نترك أي شيء للصدفة".

وأكمل عن دي خيا: "لقد قررت بالفعل من الذي سيتواجد في مركز حراسة المرمى في المباراة لكنني لن أعلن عنه إلا قبل المواجهة بساعة ونصف، أريد من الجميع أن يملك الحافز للتواجد".

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يحتل المركز الثاني في مجموعته بثماني نقاط وخسارته مع فوز أوكرانيا على سويسرا يخرجه من البطولة.