إنريكي: دي خيا رد على المنتقدين وفاتي موهبة ناضجة

سعيد للغاية..

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن رضاه على الأداء الذي ظهر به فريقه أمام منتخب ألمانيا، مُشيدًا بحارسه دافيد دي خيا ومستوى لاعبيه الشباب أنسو فاتي وفيران توريس وميكيل مورينو.

والتقى الإسبان بالألمان في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، حيث تقدم تيمو فيرنر لأصحاب الأرض وتمكن خوسيه لويس جايا من خطف التعادل في اللحظة الأخيرة.

دي خيا تصدى للعديد من الفرص التي صنعها المنتخب الألماني، وبالنسبة لإنريكي فإن ذلك كان كافيًا للرد على سهام المنتقدين التي لم تتوقف عن إصابته طوال الموسم المنقضي.

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المدرب الكتالوني في تصريحات بعد المباراة قال "نحن نراقب دي خيا بشكل شامل، لقد لعب العديد من المباريات في البريميرليج ولكن هو وكيبا إذا ما ارتكبا أخطاء ففورًا نراهم في الأخبار".

"لقد اعتادا على ذلك، مع المباراة التي قدمها دافيد اليوم، يمكننا أن نقول كم هو عظيم حقًا، سأشجعه هو وكيبا على عدم الانهيار وكلما هاجمتهما الصحافة، أعاملهما بمودة أكثر".

وتابع متحدثًا عن المباراة "كنت سأنزعج إذا لم نتحصل على النقطة التي استحققناها، لم أكن أتوقع مستوانا البدني أن يكون جيدًا هكذا، التسجيل في الدقائق الأخير متعة لأنه يكون بمثابة المكافأة على عملك".

واستطرد "كنت أتوقع ردًا إيجابيًا منّا، أنا سعيد جدًا، من المؤسف فقط أننا لم نتعادل قبل هدفنا بعشر دقائق".

"أولئك الذين لعبوا للمرة الأولى ظهروا بصورة جيدة جدًا، فيران توريس كان في مستوى عالٍ للغاية وأظهر أنسو أنه مختلف، علينا العناية به، إنه ناضج للغاية"

وأتم "هناك العديد من الأمور التي ينبغي علينا تحسينها من الناحية الجسدية والتكتيكية، في النهاية أنا سعيد جدًا، لا يهم أمام من أو أين نلعب، سنهاجم المنافس دائمًا، نحتفظ بحمضنا النووي".

يذكر أن إسبانيا ستلاقي منتخب أوكرانيا يوم الأحد المقبل في ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب الجولة الثانية في آخر مباريات الجولة الدولية قبل العودة لمنافسات الأندية.