نقطة ضوء وسط الظلام.. رقم قياسي من برشلونة في منتخب إسبانيا

شيء مبشر للغاية..

سجّل أنسو فاتي، لاعب برشلونة، رقمًا قياسيًا تاريخيًا باعتباره ثاني أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب إسبانيا في التاريخ بمشاركته أمام منتخب ألمانيا مساء الخميس في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

فاتي، البالغ من العمر 17 عامًا، كان من النقاط المضيئة القليلة في موسم برشلونة المنقضي، ما كفل له أن يقوم لويس إنريكي باستدعائه لقائمة المنتخب الإسباني.

المدرب الكتالوني منح لاعبه فرصة المشاركة للمرة الأولى بقميص اللا روخا في الشوط الثاني أمام ألمانيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مرسيدس بينتس آرينا.

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يبلغ عمر فاتي 17 عامًا و308 يومًا، مما يجعله ثاني أصغر لاعب لمنتخب إسبانيا في التاريخ بعد لويس زوبيتا، الذي ظهر بقميص إسبانيا وهو في سن 17 عامًا و284 يومًا ضد تشيكوسلوفاكيا في أبريل 1936.

وسبق وأن تواجد بويان كريكيتش من برشلونة أيضًا ضمن قائمة الأصغر في تاريخ إسبانيا، حيث لعب للمنتخب للمرة الأولى في 2008 وهو في عمر 18 عامًا و13 يومًا.

موسم فاتي كان جيدًا مع البرسا، إذ شارك في 42 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع أربعة آخرين، إلا موسم العملاق الكتالوني ككل كان بائسًا واختتم بأسوأ صورة ممكنة بالهزيمة التاريخية بالثمانية من بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن لويس إنريكي قد منح الفرصة لشباب آخرين غير فاتي أمام الألمان أيضًا، فشارك فيران توريس وميكيل مورينو أيضًا للمرة الأولى لهما في المنتخب.