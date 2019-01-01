إنتر يوجه أنظاره نحو يوفيتش تعويضاً لرحيل إيكاردي

الشكوك تزداد حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني بعد خلاف مع المدرب لوتشيانو سباليتي

بدأ نادي إنتر الإيطالي في البحث عن بدائل لمهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في حالة رحيله عن الفريق الصيف القادم.

أزمة إيكاردي تعتبر الحديث الأول في معسكر النيراتزوري الأسابيع الأخيرة، بعد قيام المدرب لوتشيانو سباليتي بسحب شارة القيادة منه.

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الأمر جاء بعد سلسلة من الخلافات بين النادي ولاعبه، بشأن شروط التوقيع على عقد جديد، بتدخل من زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

سباليتي اعتمد في الفترة الأخيرة على المهاجم الشاب لاوتارو مارتينيز، لكن بحالة رحيل إيكاردي سيضم مهاجم آخر.

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي



🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اهتمام إنتر بالتعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت.

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اللاعب يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني، وقيمته تصل لحوالي 50 مليون يورو، قد يتلقاها إنتر بسهولة نظير بيع إيكاردي.

لاعب آخر يبدو وأنه في طريقة نحو إنتر وهو إدين دجيكو مهاجم روما، الذي يُقال انتقاله أصبح مسألة وقت.