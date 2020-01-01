إنتر يُنازع بايرن ميونخ على نجم مانشستر سيتي

من سيظفر به في النهاية؟

يضع إنتر عينه نصب التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانسيلو انضم إلى السيتزنز في الصيف الماضي من يوفنتوس نظير 65 مليون يورو، لكنه لم يفلح في إثبات قدراته داخل كتيبة بيب جوارديولا.

وبحسب ما جاء في تقارير من صحيفة "صن" البريطانية، فإن السيتي يستعد للتخلص من الدولي البرتغالي خلال الصيف، مع وجود عدد من الأندية المهتمة به.

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بايرن ميونخ هو من يُنافس النيراتزوري على الظفر بخدمات صاحب الـ25 عامًا، ولكنه يظل خيارًا هامًا بالنسبة لتدعيم الجبهة اليُمنى لكتيبة أنطونيو كونتي.

العملاق البافاري كان يحاول الحصول على خدمات كانسيلو في يناير المنقضي، لكن في النهاية تعاقد مع ألفارو أودريوزولا على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

كانسيلو سبق له ارتداء قميص إنتر على سبيل الإعارة في موسم 2017-2018، ولعب 28 مباراة بالقميص الأزرق مسجلًا هدفًا وحيدًا.

يذكر أن إنتر قد ضم الثنائي أشلي يونج وفيكتور موسيس لدعم الجبهة اليُمنى في يناير المنقضي، ولكن ينتهي عقد الثنائي في الصيف مع كبر عمرهما وهو ما يفرض دعم الجبهة اليُمنى بصفقة دائمة.