إريكسن يكشف حقيقة اقترابه من مانشستر يونايتد

هل تفاوض الدنماركي مع الشياطين الحمر؟

اعترف كريستيان إريكسن صانع ألعاب إنتر، بدخوله في مفاوضات جدية للتعاقد مع مانشستر يونايتد، قبل الرحيل عن صفوف توتنهام في يناير الماضي.

إريكسن جعل الأمور واضحة منذ بداية الموسم الحالي، بعدم التجديد لتوتنهام ومغادرة الفريق بالميركاتو الشتوي، وسط اهتمام مانشستر وإنتر ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

إنتر نجح في النهاية بالحصول على خدمات الدولي الدنماركي، في صفقة وصلت قيمتها 20 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع كبار أوروبا.

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وقال اللاعب عن اقترابه من مانشستر:"دخلت في مفاوضات معهم أكثر من مرة وكانت هناك العديد من المناقضات حول صفقة محتملة".

وأضاف:"انتقالي لهم لم يكن قريباً في أي وقت من الأوقات التي تفاوضنا بها، حيث رغبتي الأولى كانت الرحيل عن الدوري الإنجليزي تماماً".

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وتابع:"البقاء في توتنهام كان أحد الخيارات المتاحة، ولكني أردت القدوم لإنتر لخوض هذا التحدي الجديد في بلد ودوري مختلف عن البريميرليج".

وفي نهاية حديثه كشف الدنماركي عن حالة السقوط التي عانى منها توتنهام بخسارة دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنها كانت السبب الرئيسي في الأجواء السلبية بالنادي هذا الموسم والتي ساهمت في رحيله.