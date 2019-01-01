كونتي يُحدد مطالبه المالية لتدريب الإنتر

طلبات خيالية للمدرب الإيطالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن ستيفن زهانج رئيس الإنتر طلب من المدير العام للنادي "جوزيبي ماروتا" العمل على ضم أنتونيو كونتي للنادي ليخلف لوتشيانو سباليتي في تدريب الفريق.

وأفادت الصحيفة أن كونتي حدد طلباته المالية للعمل مع النيرادزوري والمتمثلة بحصوله على 10 ملايين يورو سنويًا خالية من الضرائب، أي ما يزيد بـ3 ملايين يورو عن راتب ماسيميليانو أليجري وهو الأعلى في إيطاليا.

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الصحيفة أوضحت أن هذا الراتب هو الذي تلقاه المدرب بعد تجديد عقده مع تشيلسي صيف 2017 عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، موضحة أن كونتي لا ينوي التراجع للخلف والتنازل عن هذه القيمة، وهو ما يُصعب من عودته للعمل في إيطاليا.

يُذكر أن المدرب الإيطالي ارتبط أيضًا بالعودة لناديه السابق يوفنتوس في حال رحيل أليجري، وكذلك بالميلان الذي لا يبدو عازم على مواصلة العمل مع جينارو جاتوزو.