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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنتر ميلان يراقب جوندوجان أمام توتنهام

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إنتر ميلان يرسل كشافيه لمراقبة نجم مانشستر سيتي جوندوجان الذي دفع به جوارديولا أساسيًا أمام توتنهام

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن مسؤولي إنتر ميلان سيتواجدون الليلة في ملعب توتنهام الجديد من أجل متابعة إيلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي.

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ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا اليوم الثلاثاء على توتنهام في مواجهة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لكالتشيو ميركاتو، فإن إنتر ميلان يهتم بخدمات اللاعب إيلكاي جوندوجان، على الرغم من مطالبة جوارديولا بـ 60 مليون يورو على الأقل من أجل التخلي عن النجم الألماني.

وسيتواجد بييرو أوسيليو عضو مجلس إدارة إنتر في ملعب توتنهام الجديد مساء الليلة من أجل حضور مواجهة توتنهام أمام مانشستر يونايتد.

وكانت عدة أخبار قد تحدثت عن عدم رغبة إيلكاي جوندوجان في تجديد عقده مع مانشستر سيتي، وأنه يود الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي.

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يذكر أن إنتر ميلان قد ارتبط اسمه بأكثر من لاعب وسط من أجل التعاقد معهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

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