بيانيتش يحذر إنتر ويوضح سبب غياب رونالدو عن حفل الكرة الذهبية

لاعب يوفنتوس الإيطالي يشرح سبب غياب رونالدو عن حفل الأمس

حذر ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فريق إنتر، مشدداً على أن الفارق بين الفريقين ليس كبيراً.

وتراجع يوفنتوس إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري هذا الأسبوع، بعد تعادله بعد ساسولو وفوز إنتر على سبال.

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وقال لاعب السيدة العجوز في تصريحات صحفية: "نحن لم نصل حتى الآن إلى منتصف الموسم حتى، نحن نعتذر لجمهورنا على خسارة النقطتين يوم الأحد".

وواصل: "سنستمر في محاول الفوز بكل مباراة ندخلها، نحن نسير خطوة بخطوة وفقاً لأهدافنا"

وتابع: "إنتر يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، ولكن عليهم الحذر فنحن متأخرون عنهم بنقطة وحيدة وليس بـ 10 نقاط".

وعند سؤاله عن سبب تغيب رونالدو عن حفل الكرة الذهبية بالأمس قال: "إنه غير معتاد على عدم الفوز، أنا أشعر بالأسف نحوه لقد كان الأفضل في العالم لسنوات عديدة".

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وحصل رونالدو على المركز الثالث في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم بالأمس، وجاء فان دايك في المركز الثاني، وحصل ليونيل ميسي على الجائزة.

جدير بالذكر أن إنتر يتصدر جدول ترتيب الدوري حالياً برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني بعد لعب 14 جولة.