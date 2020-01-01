إنتر يُقرر تجديد عقد أشلي يونج

أقنع المسؤولين سريعًا..

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، عن عزم مسؤولي إنتر تجديد عقد أشلي يونج داخل السان سيرو خلال الفترة المقبلة.

وكان يونج قد انضم إلى النيراتزوري قادمًا من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعقد ممتد حتى نهاية الموسم مع وجود خيار للتجديد لعام إضافي.

ومنذ وصول الدولي الإنجليزي إلى إنتر سجل هدفًا وصنع آخر خلال 7 مباريات له بالقميص الأزرق وقبل إيقاف الكرة الإيطالية والأوروبية بسبب فيروس كورونا.

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يبدو أن صاحب الـ 34عامًا قد نجح في إقناع أنطونيو كونتي ومسؤولي إنتر بإمكانياته، حيث أكدت لا جازيتا أن التجديد بات مسألة وقت ليس أكثر.

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كونتي أصر على ضم يونج من أجل دعم مركز الظهير الأيمن في طريقته الشهيرة 3-5-2، وبالفعل قدّم اللاعب المأمول منه حتى اللحظة وتفوق على فيكتور موسيس الوارد الآخر في يناير.

يذكر أن الدوري الإيطالي مُعلق حتى شهر أبريل المقبل، وسط تأكيدات من رابطة الكالتشيو واتحاد الكرة على أن البطولة ستعود حتى ولو تأخر انطلاقها إلى مايو بسبب كورونا.

كما تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل بطولة يورو 2020 لتصبح في 2021 من أجل السماح للدوريات بأن تُستكمل في الصيف وألا يتم إلغائها.