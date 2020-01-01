عائلة أنييلي تدعم مصابي كورونا

رئيس نادي يوفنتوس يواصل إبراز الجانب الإنساني لكرة القدم

وضعت عائلة أندري أنييلي رئيس نادي يوفنتوس وصاحب العديد من أسهم الشركات الكبرى مساعدات بقيمة 10 ملايين يورو لصالح إدارة الحماية المدنية للتعامل مع حالات الطوارئ.

وتسبب فيروس كورونا في تعطيل جميع أنشطة كرة القدم في أوروبا عدا القليل من الدول التي تتأهب لإعلان التأجيل بدورها بعد تفشي الوباء.

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وبعدما دخلت إيطاليا في مرحلة الخطر بارتفاع حالات الإصابة والوفيات ودخول البلاد كاملة في حالة من الحجر الصحي، حان الوقت لتقديم المساعدات.

قامت شركة EXOR والشركات التابعة لها Fiat Chrysler Automobiles و Ferrari و CNH Industrial - التي تمت إضافة Ermenegildo Zegna و Pesenti Foundation إليها - بتحديد وشراء ما مجموعه 150 جهازًا للتنفس بالإضافة إلى المواد الصحية الطبية من مختلف الموردين الأجانب للنقل الجوي الفوري إلى إيطاليا.

وأتاحت شركة Leasys (FCA Bank) المؤجرة لفترة طويلة للصليب الأحمر الإيطالي والجمعيات التطوعية الأخرى أسطولًا من الوسائل لتوزيع المواد الغذائية والأدوية في المدن الإيطالية على المرضى والمسنين والأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

ويتكاتف الجميع في إيطاليا خلال الوقت الحالي من أجل محاولة السيطرة على الفيروس الذي بات يودي بحياة المئات يوميًا، كما أصبحت الأوضاع الصحية في إيطاليا يرثى لها بسببه.

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يذكر أن الدوري الإيطالي قد توقف حتى الثالث من إبريل ومن المتوقع أن تمتد فترة الإيقاف نظرًا للحالة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.