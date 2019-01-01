إنتر يقاضي بيكهام بسبب ناديه الأمريكي

تشابه الأسماء يتسبب في أزمة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دخل إنتر الإيطالي في نزاع قضائي مع فريق إنتر ميامي، الذي يملكه النجم ديفيد بيكهام، ورابطة الدوري الأمريكي بسبب حقوق ملكية الأسم.

وأنشأ بيكهام النادي الأمريكي في 2014 مع عدة شركاء، وينتظر مشاركته رسمياً في الدوري بداية من الموسم المقبل بعد الانتهاء من تشييد ملعبه.

وتقدم إنتر في نفس العام المذكور بطلب في الولايات المتحدة لحفظ حقوق الملكية الخاصة بلقب "إنتر" وجعله ملكاً له فقط.

وردت رابطة الدوري الأمريكي على إنتر بأن الكلمة مجرد اختصار لكلمة "انترناشيونال"، أي دولي، وهناك عدة أندية بالفعل تستخدمها في العالم.

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وضربت الرابطة مثلاً بأندية انترناسيونال بورتو أليجري البرازيلي، إنتر أتالانتا ونشفيل الأمريكيين، إنتر توركو الفنلندي، وإنتر لايبزج الألماني، وآخرين.

وتحدث شريك بيكهام في تأسيس النادي جورجي ماس مع "ميامي هيرالد" قائلاً: "الضجة المثارة من الآن شهادة للمدينة والنادي بأنه أصبح معترفاً به حتى قبل أن نبدأ اللعب".

وستصدر الجهة المختصة بالبت في الأمر، مكتب حقوق الملكية الأمريكي، حكمه النهائي في القضية بالرابع من مايو المقبل.