النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنتر يقاضي بيكهام بسبب ناديه الأمريكي

التعليقات()
Getty
تشابه الأسماء يتسبب في أزمة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

دخل إنتر الإيطالي في نزاع قضائي مع فريق إنتر ميامي، الذي يملكه النجم ديفيد بيكهام، ورابطة الدوري الأمريكي بسبب حقوق ملكية الأسم.

وأنشأ بيكهام النادي الأمريكي في 2014 مع عدة شركاء، وينتظر مشاركته رسمياً في الدوري بداية من الموسم المقبل بعد الانتهاء من تشييد ملعبه.

وتقدم إنتر في نفس العام المذكور بطلب في الولايات المتحدة لحفظ حقوق الملكية الخاصة بلقب "إنتر" وجعله ملكاً له فقط.

اختيارات المحررين

وردت رابطة الدوري الأمريكي على إنتر بأن الكلمة مجرد اختصار لكلمة "انترناشيونال"، أي دولي، وهناك عدة أندية بالفعل تستخدمها في العالم.

ناينجولان: إنتر يسير في الاتجاه الصحيح مع إيكاردي

سباب جماهيري وصافرات تلاحق إيكاردي بعد هدفه في مرمى جنوى

وضربت الرابطة مثلاً بأندية انترناسيونال بورتو أليجري البرازيلي، إنتر أتالانتا ونشفيل الأمريكيين، إنتر توركو الفنلندي، وإنتر لايبزج الألماني، وآخرين.

وتحدث شريك بيكهام في تأسيس النادي جورجي ماس مع "ميامي هيرالد" قائلاً: "الضجة المثارة من الآن شهادة للمدينة والنادي بأنه أصبح معترفاً به حتى قبل أن نبدأ اللعب".

وستصدر الجهة المختصة بالبت في الأمر، مكتب حقوق الملكية الأمريكي، حكمه النهائي في القضية بالرابع من مايو المقبل. 

إغلاق