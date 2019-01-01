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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سباب جماهيري وصافرات تلاحق إيكاردي بعد هدفه في مرمى جنوى

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جماهير إنتر ميلان تهاجم إيكاردي والنجم الأرجنتيني يرفض احتفالها معه

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

عادت المناوشات بين جماهير إنتر ميلان وماورو إيكاردي مرة أخرى مع عودة النجم الأرجنتيني إلى المشاركة مع النيراتزوري.

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وسجل ماورو إيكاردي هدفًا ضمن أربعة أهداف سجلها إنتر ميلان اليوم في شباك جنوى في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وعقب تسجيله هدف فريقه الثاني، احتفلت جماهير إنتر بالهدف مع إيكاردي، ولكن النجم الأرجنتيني رفض الاحتفال مع الجماهير.

وأشار إيكاردي إلى الجماهير بأن تكف عن احتفالها بهدفه، قبل أن تتوجه الجماهير بالسباب وصافرات الاستهجان عليه.

وكان إيكاردي قد سجل 10 أهداف بقميص إنتر هذا الموسم في بطولة الدوري الإيطالي، ليظل هدافًا للفريق رغم غيابه في الجولات الأخيرة.

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يذكر أن ماورو إيكاردي كان قد لعب مباراته الأولى منذ سحب شارة القيادة منه اليوم أمام جنوى بعد انتهاء الأزمة بينه وبين المدرب لوتشيانو سباليتي.

 

 

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