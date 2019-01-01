إنتر يفتقد لأسامواه ويستعيد سينسي أمام بولونيا

إجراء احترازي..

سيغيب كوادو أسامواه، الظهير الأيسر للإنتر، عن مواجهة النيراتزوري وبولونيا مساء السبت، في المباراة التي تُقام ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

ويأتي غياب أسامواه على خلفية شكواه من آلام في الركبة، وقد فضّل الجهاز الفني والطبي للإنتر أن يبقى ولا يُسافر إلى بولونيا خشية تفاقم الإصابة.

غير أن الدولي الغاني سوف يكون جاهزًا لخوض مباراة بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي، إذ أتى قرار غيابه عن مباراة بولونيا للحفاظ عليه جاهزًا لتلك الموقعة المقرر لها في سيجنال إيدونا بارك.

في الوقت نفسه فقد وردت أنباء سعيدة للمدرب أنطونيو كونتي، حيث تعافى ستيفانو سينسي، نجم منتصف الميدان من إصابته وأصبح لائقًا لخوض مباراة بولونيا.

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وكان سينسي قد أُصيب خلال مباراة الإنتر ويوفنتوس الشهر الماضي، مما أدى إلى غيابه ليخسر بذلك كونتي واحدًا من أبرز نجومه هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن سينسي البالغ من العمر 25 عامًا قد انضم إلى الإنتر هذا الموسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من ساسولو، وقد أحرز ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين حتى الآن.

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كما تجدر الإشارة إلى أن الإنتر يحتل وصافة ترتيب جنة كرة القدم برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر يوفنتوس، بينما يقبع بولونيا في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.