إنتر يضع مانشستر يونايتد في ورطة بسبب سانشيز

القرار اتُخذ بالفعل..

زعمت صحيفة "تلجراف" الإنجليزية، أن إنتر قد قرر عدم تمديد فترة أليكسس سانشيز في سان سيرو ليعود اللاعب مرة أخرى إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وكان النيراتزوري قد استعار سانشيز مع بداية هذا الموسم مع دفعه لجزء من راتبه، كما يمتلك بندًا يجعل له الأولوية لشراء اللاعب إن أراد في الميركاتو المقبل ولكنه ليس بملزم.

قرار إنتر بالاكتفاء بعام الإعارة يضع الشياطين الحُمر في ورطة، فالدولي التشيلي خارج حسابات أولي جونار سولشاير، إلى جانب صعوبة إيجاد نادٍ جديد له في ظل راتبه المرتفع للغاية.

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ويتقاضى صاحب الـ31 عامًا 500 ألف جنيه استرليني بالمكافآت داخل أولد ترافورد بصورة أسبوعية، وهو الرقم الذي قد تريد الإدارة الإنجليزية توفيره بالتخلص من لاعبها الذي لم ينجح في إثبات قدراته لها.

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سانشيز كانت له مسيرة جيدة مع إنتر وترك انطباعًا إيجابيًا في غرف خلع ملابس كتيبة أنطونيو كونتي، إلا أن سجل إصاباته منذ وصوله إلى إيطاليا وقف حائلًا أمام تحقيقه لنجاح ملموس.

يذكر أن سولشاير قد أعلن في تصريحات سابقة أن سانشيز سيعود إلى اليونايتد وهو ضمن خططه، قبل أن تكشف الصحف الإنجليزية أن هذا التصريح كان لضمان استمرار قيمته المرتفعة خلال الميركاتو القادم.

كما تجدر الإشارة إلى أن سانشيز انضم إلى اليونايتد قادمًا من أرسنال في يناير 2018 خلال صفقة تبادلية مع هنريك مختاريان، لكنه عجز عن إقناع جوزيه مورينيو ثم سولشاير ما جعل خيار مغادرته لإنتر هو الأفضل لجميع الأطراف.