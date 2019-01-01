إنتر يحصن نجمه الشاب من باريس سان جيرمان وليفربول

اللاعب يلفت الأنظار مع شباب النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن عدة أندية أوروبية كبرى مهتمى بناشيء إنتر سيباستيانو إيسبوسيتو ولكن النيراتزوري عازم على عدم التفريط في موهبته.

ولفت صاحب السبعة عشر عاماً الأنظار بفضل توهجه مع فرق قطاعات الشباب الخاصة بإنتر، وتم تصعيده للعب مع فريق تسعة عشر عاماً.

وذكر موقع "إف سي إنتر نيوز" أن باريس سان جيرمان طلب معلومات حول اللاعب، بالإضافة إلى ليفربول وبورسيا دورتموند المهتمان بخدماته كذلك.

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وأشار التقرير أن مانشستر يونايتد هو الآخر يتابع تطور اللاعب منذ ما يقارب العام، ولكن النادي الفرنسي هو الأكثر جدية بعد تقدمه بعرض سخي لعائلة اللاعب.

وتحدث التقرير أن إنتر تحدث مع عائلة اللاعب هو الآخر وعرض توقيع عقداً لمدة ثلاثة سنوات مع إسبوسيتو لضمان بقائه مع الفريق.

وكان إنتر قد ضم إسبوسيتو في 2014 من قطاع الناشئين الخاص ببريشيا بعد تفوقه على روما وميلان، بحسب التقرير.

ومثّل إسبوسيتو المنتخب الإيطالي في فئات تحت الستة عشر وسبعة عشر عاماً وسجل 16 هدفاً في 14 مباراة.