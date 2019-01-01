إنتر يحسم مصير سواريس ويوفر أمواله لحسم ضم دارميان

إنتر يقرر ألا يفعل بند شاء النجم البرتغالي سيدريك سواريس من صفوف ساوثهامبتون وأن يبقي على أموال ذلك البند لضم ماتيو دارميان من مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي إنتر قد اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن اللاعب البرتغالي سيدريك سواريس المعار من صفوف ساوثامبتون للنيراتزوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي قد قرر ألا يفعل بند الشراء الذي يتواجد في عقد إعارة اللاعب لصفوف إنتر.

وذكرت الصحيفة أن النادي قد قرر توفير المبلغ المالي الذي كان سيدفعه لساوثامبتون والذي كان يقدر بحوالي 11 مليون يورو ليضم الإيطالي ماتيو دارميان.

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وكانت تقارير صحفية سابقة عديدة قد أكدت أن إنتر مهتم بضم ظهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في يوليو المقبل.

ويعرض إنتر في الوقت الحالي حوالي 7 مليون يورو على مانشستر يونايتد من أجل اللاعب، لكن النادي يشك في قبول الشياطين الحمر لذلك العرض لذلك يجهز البدائل المادية لتقديم عرضًا جديدًا.

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جدير بالذكر أن فريق إنتر كان قد شهد تراجعًا واضحًا في الفترة الأخيرة، وتعادل النيراتزوري مع فيورنتينا وخسر من كالياري ورجع للمركز الرابع بترتيب الدوري الإيطالي.