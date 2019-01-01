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الانتقالات

إنتر يتحرك لضم خواكين كوريا

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Getty Images
اللاعب كان قريباً من ميلانو في الماضي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر مهتم بالتعاقد مع خواكين كوريا، مهاجم لاتسيو، بعدما كان اللاعب قريباً من الانضمام له في الماضي.

ويقدم كوريا موسماً أولاً إيجابياً مع لاتسيو بعد قدومه من إشبيلية الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو، إذ سجل ستة أهداف وصنع عشرة بكل المسابقات.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن إنتر اتصل بوكيل اللاعب أليساندور لوتشي لمعرفة مدى إمكانية التعاقد معه في المستقبل.

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وذكر التقرير أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، تابع اللاعب عن قرب في لقاء فريقه مع ميلان بنصف نهائي كأس إيطاليا.

وكشف التقرير أن إنتر كان قريباً من ضم اللاعب وقتما كان في إستوديانتس ورشحه خوان سيباستيان فيرون، نجم الفريق السابق، لإنتر، ولكن سامبدوريا حسم الصفقة.

ويحتل إنتر الترتيب الثالث في جدول الدوري الإيطالي ويلعب السبت المقبل مع أودنيزي بالجولة 35.

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