إنتر يبدأ المفاوضات للتعاقد سافيتش من لاتسيو

إنتر يسعى لحسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول إنتر في مفاوضات مع ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اللاعب الصربي، نجح في خطف الأنظار إليه من العديد من الأندية الاوروبية، بعد مستوياته مع لاتسيو الفترة الماضية.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن ماروتا الرئيس التنفيذي للنيراتزوري، بدأ مفاوضاته للتعاقد مع صاحب الـ 24 عاماً الصيف القادم.

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وسيدخل الفريق الإيطالي، حرباً مع العديد من الأندية للتعاقد مع اللاعب، على رأسهم تشيلسي وباريس سان جيرمان.

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ومن جانبه حدد كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو أن النادي لن يقبل برحيل لاعبه بأقل من 80 مليون يورو.

وانضم سافيتش إلى لاتسيو في صيف 2015، قادماً من جينك البلجيكي مقابل 18 مليون يورو، ليشارك مع الفريق الإيطالي منذ ذلك الحين 191 مباراة سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 26 آخرين.

جدير بالذكر أن لاتسيو يستعد لمواجهة إنتر، مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.