إسبوزيتو باكيًا: أشكر أمي ولوكاكو وكونتي

تصريحات إسبوزيتو عقب فوز إنتر على جنوى وتسجيله أول أهدافه الرسمية بقميص النيراتزوري

قال المهاجم الإيطالي الشاب سباستيانو إسبوزيتو إن الفضل في الهدف الذي سجله مساء اليوم يعود لأمه وللمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأصبح سباستيانو إسبوزيتو المهاجم الإيطالي الشاب لنادي إنتر أصغر لاعب يشارك مع النيراتزوري في مباراة للدوري الإيطالي منذ بدايتها في القرن الحادي والعشرين.

وفي عمر 17 عامًا ز172 يومًا فقط حطم إسبوزيتو الرقم القياسي المسجل باسم ماريو بالوتيلي كأصغر حامل لقميص إنتر بشكل أساسي في الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، توجه إسبوزيتو بالشكر إلى أمه المتواجدة في المدرجات ولزميله روميلو لوكاكو في حديث لشبكة سكاي والدموع في عينيه.

وقال إسبوزيتو: "لم أستطع النوم ليلة أمس، ظللت أفكر في السيناريو الذي سيحدث اليوم نظرًا لأنها المباراة الأولى التي أشارك فيها كأساسي مع النيراتزوري"

وتابع: "الهدف جاء بفضل أمي ولوكاكو، لقد رأيت أمي وفي المدرجات قبل أن أسدد ركلة الجزاء وهذا أعطاني ثقة أكبر، ولوكاكو شخص جميل وصديق جيد"

وأردف: "أتدرب بعد المدرسة وأعمل بجد من أجل الوصول إلى النجاح في عالم كرة القدم، مستعد لكافة التضحيات ، أشكر أنطونيو كونتي الذي منحني الفرصة وآمل أن تكون التضحيات قد أتت بثمارها الآن"

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يذكر أن إنتر قد عاد لصدارة الدوري الإيطالي بفوزه في مباراة اليوم، وذلك بفارق الأهداف عن المتصدر المؤقت حاليًا يوفنتوس.