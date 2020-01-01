إنتر ونابولي يتوصلان لاتفاق بخصوص بوليتانو

واللاعب ينتظر روما

تحدثت تقارير عن اتفاق بين إنتر ونابولي بخصوص الجناح الإيطالي ماتيو بوليتانو لنقله في انتقالات يناير، ولكن اللاعب يفضل الرحيل إلى روما.

وكان الجناح على وشك الرحيل لنادي العاصمة الإيطالية، ولكن إنتر أوقف صفقة تبادله مع ليوناردو سبيناتزولا بسبب رفض روما خضوع الأخير لفحوصات طبية إضافية، بالإضافة لتغيير بنود الاتفاق.

وذكرت "سكاي" أن نابولي قدم عرضاً بقيمة 25 مليون يورو لشراء بوليتانو مباشرة في ميركاتو يناير، أو استعارته مع وضع بند بإلزامية الشراء نهاية الموسم.

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وأفاد التقرير أن العقبة الوحيدة في إتمام الصفقة تكمن في رفض اللاعب الرحيل لنابولي، وتفضيله الانتقال إلى روما، النادي الذي بدأ فيه مشواره كشاب قبل عدة سنوات.

"كوريري" أوضحت أن اتصالات قد تحدث في الساعات المقبلة مجدداً بين روما وإنتر من أجل اللاعب، وإن كان النادي العاصمي يفضل استعارته، مع وجود بند بأحقية الشراء.

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وينتظر إنتر بيع بوليتانو من أجل إتمام صفقة انضمام أوليفييه جيرو من صفوف تشيلسي، وذلك بحسب تصريحات مسؤوليه بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو في الأيام الماضية.

وضم إنتر حتى الآن أشلي يونج من مانشستر يونايتد، وأنهى النيجيري فيكتور موسيس الفحوصات الطبية مساء الثلاثاء، تمهيداً للإعلان الرسمي بعد إرسال فنرباخشه للأوراق المطلوبة.