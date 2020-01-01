إنتر يتلقى أخبارًا سعيدة بشأن بروزوفيتش

الإصابة تبدو أقل مما كان متوقعًا..

أعلن إنتر رسميًا غياب متوسط ميدانه الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لثلاثة أسابيع بعد تعرضه لالتواء في كاحل قدمه.

وتسببت المباراة الأخيرة للنيراتزوري أمام ليتشي مساء الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في العديد من السلبيات للفريق، أولها الابتعاد أكثر عن الصدارة، والمخاوف من إصابة بروزوفيتش.

والتقطت الكاميرات صورًا لمتوسط ميدان إنتر وهو يمشي على عكازين أثناء خروجه من ملعب فيا ديل ماري، وذلك وفقًا لسكاي سبورتس إيطاليا.

وانتظر إنتر خضوع متوسط ميدانه الدولي الكرواتي للفحوصات الطبية من أجل الوقوف على خطورة إصابته وفترة الغياب التي سيحتاجها للتعافي.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية اليوم، تبين أنه قد أصيب بالتواء على مستوى الكاحل سيحتاج إلى 3 أسابيع من أجل التعافي، أي أنه سيعود قبل منتصف فبراير المقبل.

ويعد بروزوفيتش أكثر لاعبي إنتر مشاركة في المباريات، حيث لم يغب عن أي مواجهة في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، وكذلك مباريات منتخب كرواتيا في فترة التوقف الدولي.

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يذكر أن إنتر يحتل حاليًا المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن متصدر الترتيب وحامل اللقب يوفنتوس.

بروزوفيتش قد يعود أمام كالياري

يبدو أن غياب مارسيلو بروزوفيتش، نجم إنتر ميلان، للإصابة لن يطول، كما كان متوقعًا، بعد تعرضه لإصابة قوية أمام ليتشي، الأحد الماضي.

وأعلن إنتر، رسميًا غياب الدولي الكرواتي لثلاثة أسابيع بعد تعرضه لالتواء في كاحل قدمه، ولكن صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أشارت إلى إمكانية عودة اللاعب أمام كالياري، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقالت الصحيفة، إن أنطونيو كونتي، المدير الفني للأفاعي وجماهير النيراتزوري يمكنهم تنفس الصعداء الآن بعد ساعات من القلق حول إصابة بروزوفيتش.

ولم تتعرض أربطة الكاحل لدى بروزوفيتش، لأي ضرر حيث كشفت الفحوصات التي خضع لها أمس الثلاثاء إلى وجود التواء بسيط فقط.

ويمكن لكونتي أن يبتسم في ظل الأخبار التي تشير إلى اقتراب حسم صفقة كريستيان إريكسن، بالإضافة إلى اقتراب روبيرتو جاليارديني ودانيلو دامبروزيو من العودة والتعافي من الإصابة.