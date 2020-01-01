إنتر يدفع برشلونة لضم نيمار

برشلونة يواجه صعوبات في الميركاتو

أوضحت تقارير إعلامية مقربة من برشلونة أن النادي الكتالوني قرر التحرك نحو إعادة نيمار من صفوف باريس سان جيرمان بدلاً من ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر.

نوايا البلوجرانا بخصوص التعاقد مع الثنائي ليست خفية على أحد في ظل تكرر الحديث من قبل مسؤولي ولاعبي الفريق عن النجمين في أكثر من مناسبة.

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وذكرت "سبورت" أن إدارة برشلونة حددت في البداية لاوتارو كهدف رئيسي عن إعادة نيمار، وظنت أن المفاوضات مع إنتر ستكون أسهل لضم الأرجنتيني.

تعنت إنتر وإصراره على الحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 111 مليون يورو، بالإضافة لمشاكل برشلونة الاقتصادية، جعلت الصفقة مستحيلة بالوقت الراهن.

التقرير أفاد بأن الإدارة قررت التركيز على إعادة نيمار رغم تفضيلها تدعيم مركز قلب الهجوم، وإعطاء مدرب الفريق كيكي سيتيين الضوء الأخضر لضم لاوتارو، بالإضافة للاتفاق الشخصي مع اللاعب.

صفقة نيمار تبدو أسهل رغم المبلغ المرتفع الذي يطلبه بي إس جي، والسبب بحسب الصحيفة هو التوجه لعقد صفقة تبادلية، نفس الأمر الذي رفضه إنتر.

نيمار كان قد انتقل إلى بي إس جي من برشلونة قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، ومؤخراً خسر دعوى قضائية ضد البلوجرانا وسيكون مطالباً بدفع تعويض مادي لناديه السابق.