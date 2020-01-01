رسمياً.. القضاء يصدم نيمار ويجبره على تعويض برشلونة مالياً

اللاعب يحق له الاستئناف على القرار

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن فوزه في القضية التي تخاصم فيها مع لاعبه السابق نيمار الذي يلعب حالياً في باريس سان جيرمان.

نيمار رحل عن برشلونة في صيف عام 2017، في صفقة أثارت حالة من الجدل، وكلفت باريس 222 مليون يورو، ليصبح البرازيلي هو اللاعب الأغلى في التاريخ.

المهاجم البرازيلي كان يطالب برشلونة بمبلغ 43.6 مليون يورو، قيمة الأرباح والمكافآت مع فريقه السابق، ولكنه الآن أصبح مطالباً بدفع بعض الأموال للنادي الإسباني.

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قرار المحكمة الاجتماعية الإسبانية في القضية جاء لصالح برشلونة، حيث ألزمت نيمار بدفع 6.7 مليون يورو لفريقه السابق لفض النزاع بين الطرفين.

BREAKING NEWS: The Social Court 15 in dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. 👇https://t.co/SwTdilLX5x — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2020

وقال برشلونة في بيان رسمي له:"نرحب كثيراً بقرار المحكمة الاجتماعية رقم 15، فيما يتعلق بالدعوى القضائية بين النادي واللاعب نيمار جونيور في المطالبة بتعويض عن المكافأة الموقعة في آخر مرة قام خلالها بتجديد عقده".

وأضاف:"الحكم يرفض مطالب اللاعب بالكامل، والتي تنص على دفعنا مبلغ 43.6 مليون يورو، ويطلب منه إعادة مبلغ 6.7 مليون يورو للنادي".

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يذكر أن هذا الحكم قد يثير حالة من التوتر بين الطرفين، مما قد يغلق الباب تماماً أمام عودة نيمار لبرشلونة، في الوقت الذي يحق فيه للبرازيلي الاستئناف على قرار المحكمة.