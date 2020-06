رسمياً.. القضاء يصدم نيمار ويجبره على تعويض برشلونة مالياً

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن فوزه في القضية التي تخاصم فيها مع لاعبه السابق نيمار الذي يلعب حالياً في باريس سان جيرمان.

نيمار رحل عن برشلونة في صيف عام 2017، في صفقة أثارت حالة من الجدل، وكلفت باريس 222 مليون يورو، ليصبح البرازيلي هو اللاعب الأغلى في التاريخ.

المهاجم البرازيلي كان يطالب برشلونة بمبلغ 43.6 مليون يورو، قيمة الأرباح والمكافآت مع فريقه السابق، ولكنه الآن أصبح مطالباً بدفع بعض الأموال للنادي الإسباني.

قرار المحكمة الاجتماعية الإسبانية في القضية جاء لصالح برشلونة، حيث ألزمت نيمار بدفع 6.7 مليون يورو لفريقه السابق لفض النزاع بين الطرفين.

