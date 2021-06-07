النصر يستهدف نجم وسط إنتر، وعائقان أمام إتمام الصفقة

النصر مازال يستهدف الأهداف الكبيرة في ميركاتو الصيف

بدأ النصر سوق الانتقالات الصيفي استعدادًا للموسم الجديد من الدوري السعودي بقوة، إذ نجح في اقتناص هدف الهلال "أندرسون تاليسكا" بعد صراع مثير، ويرتبط النادي حاليًا بعدد من الأسماء المهمة مثل أليكس تيشيرا وباولينيو والسعودي حسن العمري نجم القادسية.

مصادر إيطالية كشفت عن اسم جديد جذب اهتمام الفريق السعودي مؤخرًا، لكنها أشارت إلى وجود عائقين أمام إتمام الصفقة التي ستمنح النصر لو تمت الكثير من الجودة وستجعله متقدمًا خطوة على منافسيه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

من هو نجم الإنتر المستهدف من جانب النصر؟

موقع أف سي إنتر نيوز المهتم بأخبار بطل إيطاليا أكد أن النصر قدم عرضًا جيدًا جدًا لأرتورو فيدال نجم وسط إنتر، استغلالًا للحديث المكثف عن رغبة النادي في التخلص منه بسبب راتبه المرتفع.

فيدال مرتبط مع النيراتزوري بعقد يمتد حتى عام 2022 ويحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 6.5 مليون يورو، وقد خاض مع الفريق 23 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع اثنين.

إنتر يعيش أزمة مالية طاحنة هذا الصيف دفعته للتخلي عن مدربه أنتونيو كونتي بفسخ عقده بالتراضي، وترغب الإدارة في بيع عدد من اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة بهدف توفير النفقات قبل انطلاق الموسم الجديد.

عائقان أمام نجاح النصر في ضم فيدال

الجوانب المالية يبدو أنها لا تُمثل مشكلة كبيرة للنصر في سعيه للتعاقد مع نجم الوسط التشيلي، لكن الموقع الإيطالي أوضح وجود عائقين أمام إتمام الصفقة.

الأول هو وجود منافسة شرسة من عدة أندية على خدمات فيدال، أبرزها مارسيليا الفرنسي وكلوب أمريكا المكسيكي، والأخير لديه رغبة قوية في إعادة فيدال إلى أمريكا الجنوبية ومستعد للتضحية ماليًا لتحقيق هذا الهدف.

العائق الثاني كما أكد أف سي إنتر نيوز هو رغبة صاحب الـ34 عامًا بالاستمرار في أوروبا، إذ يرى لاعب برشلونة السابق أنه مازال قادرًا على اللعب في الدوريات الأوروبية وأن الوقت مازال مبكرًا للرحيل إلى آسيا أو العودة إلى أمريكا الجنوبية.

كيف كانت مسيرة فيدال في أوروبا

لعب فيدال لعدد من الأندية العملاقة في القارة العجوز، بدايته كانت في الدوري الألماني بانضمامه إلى بايرليفركوزن قادمًا من كولو كولو التشيلي صيف 2007، وقد قاده تألقه مع الفريق إلى الانتقال ليوفنتوس صيف 2011، قبل أن يعود للبوندسليجا مجددًا عبر بوابة بايرن ميونيخ عام 2015.

عام 2018 شهد انضمام فيدال إلى برشلونة، قبل أن يحط الرحال في مدينة ميلانو للعب مع إنتر الصيف الماضي.

وقد تُوج اللاعب بعدد من الألقاب المهمة أبرزها الدوري الإيطالي 5 مرات والدوري الألماني 3 والدوري الإسباني مرة واحدة، لكنه لم يستطع الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أي من الأندية التي لعب لها.

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