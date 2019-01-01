إيكاردي يهدد إنتر باللجوء إلى المحكمة

ما هي آخر تطورات أزمة إيكاردي في سوق الانتقالات؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

هدد ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، إدارة النيراتزوري باللجوء إلى المحكمة لحل أزمته الأخير.

إيكاردي تواجد في قائمة الفريق للموسم الجديد بالرقم 7 ولا يزال متمسك باللعب لصالح إنتر.

ومساء أمس، الثلاثاء، اجتمع اللاعب رفقة وكيلة أعماله، واندا نارا، مع رئيس النادي لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ولكن الإدارة تمسكت بموقفها من رحيل اللاعب وصاحب الـ 26 رفض المغادرة حتى لو لم يلعب أي دقيقة الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" فإن الأرجنتيني يفكر في مقاضاة إدارة إنتر حال لم يحصل على فرصة للمشاركة أو لم يتم بيعه للفرق التي يرغب في الرحيل لها بدلًا من إجباره على ارتداء قمصان فرق بعينها.

وتنتظر إدارة إنتر عرضًا من يوفنتوس أو نابولي في الأيام القليلة المتبقية في سوق الانتقالات لحسم موقف اللاعب، إلا أنّ البيانكونيري لا يخطط للتخلي عن باولو ديبالا في صفقة تبدالية كما أنّ نابولي قريب من ضم ليورنتي.

جدير بالذكر أنّ وكيلة أعمال اللاعب اعترفت بأنّها حاولت جلب عقد من ريال مدريد ولكن المفاوضات لم تتم بالصورة المطلوبة