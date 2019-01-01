إيكاردي يكشف سر ارتفاع معدله التهديفي مع باريس

حالة مميزة للمهاجم الأرجنتيني منذ انتقاله للفريق الفرنسي هذا الموسم

كشف ماورو إيكاردي مهاجم إنتر المُعار إلى باريس سان جيرمان، عن سر الحالة التهديفية التي يمر بها مع النادي الفرنسي منذ بداية الموسم الحالي.

إيكاردي انضم لباريس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد سلسلة من الخلافات مع إدارة النادي الإيطالي وجماهير الفريق في الفترة الأخيرة.

مستوى المهاجم الأرجنتيني شهد حالة من التحسن بشكل واضح، وسجل العديد من الأهداف الهامة لباريس بجميع البطولات.

وهو ما قال عنه اللاعب:"تسجيل الأهداف شيء طبيعي بالنسبة لي، أحاول دائماً التواجد في المكان الصحيح داخل منطقة الجزاء، وأضع نفسي في وضعية "القاتل الحاسم" بكل مرة تتاح لي الفرصة".

وأضاف:"الآن وصل عدد أهدافي حوالي 150، هناك تشابهات كبيرة جداً بينهم لأنها طبيعتي وشخصيتي التي أحاول الحفاظ عليها بالملعب وخلال التسجيل".

حساب مبابي يتعرض للقرصنة

ريال مدريد يصدر بياناً للتعليق على التحكيم في الكلاسيكو

ويمتلك باريس خيار الشراء من أجل الحصول على خدمات إيكاردي بشكل كامل، حيث تصل قيمته إلى 58 مليون جنيه إسترليني يمكن دفعهم في يناير القادم.

يذكر أن إيكاردي نجح في تسجيل 13 هدف بـ17 مباراة مع باريس هذا الموسم، منهم 5 أهداف في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.