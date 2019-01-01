جماهير الإنتر تُوجه رسالة "قاسية" لإيكاردي

قضية اللاعب تزداد صعوبة!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أرسلت جماهير الإنتر المتعصبة "كورفا نورد" رسالة واضحة وقاسية لمهاجم الفريق ماورو إيكاردي، مفادها أن لا مكان في النادي إلا لأصحاب الولاء والانتماء.

ويعيش إيكاردي أيامًا صعبة في ميلانو نتيجة تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الإنتر، وقد شهدت الأيام الأخيرة تطورًا ملحوظًا في القضية بسحب شارة القيادة منه ومنحها لزميله حارس المرمى سمير هاندانوفيتش، بجانب تبادل الاتهامات بين مسؤولي النادي وزوجة اللاعب واندا نارا والتي تتولى مهمة إدارة أعماله.

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وارتبط اسم المهاجم مؤخرًا بالرحيل لليوفنتوس وهو ما ترفضه الجماهير بالطبع، لكنها في نفس الوقت أبدت رفضها لوجود أي لاعب في الفريق دون أن تكون تلك رغبته الكاملة.

إذ قالت خلال مواجهة سامبدوريا في الجولة الـ24 للدوري الإيطالي "لا نريد اللاعبين غير الأوفياء هنا في الإنتر. لا نستحق لاعبين مزاجيين، نريد لاعبين يشعرون بالسعادة لتواجدهم هنا".

ونجح النيرادزوري في تحقيق أول انتصار له على ملعبه خلال عام 2019 حين هزم سامبدوريا بهدفين مقابل هدف واحد، أحرزهما دانيلو دامبروزيو ورادجا ناينجولان.