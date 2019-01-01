إيمري كان: يوفنتوس عائلة كبيرة ورامسي صفقة جيدة
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
وصف إيمري كان لاعب وسط يوفنتوس النادي الإيطالي بالعائلة الكبيرة، مرحبًا بقدوم "البطل" آرون رامسي.
وكان يوفنتوس قد أعلن تعاقده مع رامسي في صفقة مجانية جديدة عقب نهاية عقد الويلزي مع آرسنال، وتحدث لاعب ليفربول السابق والذي انضم للسيدة العجوز في صفقة مجانية كذلك الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع ليفربول بإعجاب كبير عن الوافد الجديد.
ناينجولان: إيكاردي كان ومازال مهمًا لإنتر
إذ قال لصحيفة توتوسبورت "لعبه كل تلك المباريات مع آرسنال وإحرازه لكل تلك الأهداف يعني أنه بطل. لعبت ضده عدة مرات وكان دومًا يثير إعجابي. سيكون صفقة جيدة لنا".
أضاف حول ناديه الإيطالي "النادي هنا حقًا مثل العائلة الكبيرة. الروح في غرفة الملابس مماثلة لتلك التي عشتها مع ليفربول، لكني أحبها حقًا هنا في يوفنتوس، لأن الأمر ليس مجرد مجموعة من الأبطال، بل مفهوم الفريق والمجموعة، هو معنى نشعر به بقوة".
ممنوع العبور 🚧— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019
جيرونا أعاق الملكي من مواصلة اللحاق ببرشلونة في سباق الدوري
الفارق في النقاط الآن بين الفريقين ارتفع لـ 9⃣ نقاط، مما صعّب الأمر أكثر على الفريق الملكي
◾️الأمر يتطلب الآن تعثر برشلونة في مبارتين كي يعود مدريد للصورة مرة أخرى pic.twitter.com/3B2MQVPizS