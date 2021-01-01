إكسيكويل زيبالوس: ساحر بوكا جونيورز الشاب الذي ارتبط بأكبر الأندية الأوروبية

ارتبط الجناح البالغ 18 عامًا، بالعديد من الأندية مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي بسبب سرعته المخيفة وقدرته الفائقة على المراوغة.

"مرحبًا أنا إكسيكويل زيبالوس، حلمي هو أن ألعب في ملعب لا بومبونيرا، وأخلق أجواء من السحر للحاضرين والجماهير".

بعد أيام قليلة من انضمام إكسيكويل زيبالوس، إلى بوكا جونيورز وظهوره الأول، انتشر مقطع فيديو للاعب الشاب يتحدث فيه عن حلمه، والذي تحقق قبل أيام.

والآن بدأت أحلام الشاب زيبالوس صاحب الـ 18 عامًا في التحقق، وبالرغم من أن مشجعي الفريق الأرجنتيني لم يروا إلا لمحات قليلة من سحر اللاعب الشاب، إلا أن ما قدمه يشير إلى أن هناك من الإثارة والمتعة في انتظار اللاعب على ملعب لا بومبونيرا.

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طالما تحدث الجميع عن زيبالوس باعتباره موهبة استثنائية لقدراته الفريدة من نوعها وشبهه البعض بالبرازيلي نيمار، فهو سريع بشكل مخيف ويمتلك ثقة هائلة عندما يواجه أي مدافع.

وبالرغم من أنه لم يصل إلى مستوى نيمار، ولكن كافة الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن اسم زيبالوس، سيكون أحد المواهب واللاعبين الذين ستسمع عنهم بشكل متكرر خلال العقد القادم.

بداية ونشأة الموهبة الشابة ذات الـ 18 عامًا، كانت في بلدة لا باندا الأرجنتينية، وهي مكان كرة القدم لم تكن مهمة فيه بالدرجة الكبيرة، وبالرغم من أن النجم الكبير رينيه هاوسمان نشأ في تلك البلد، إلا أن النادي الرئيسي في تلك المنطقة اللعبة الشعبية الأولى فيه هي كرة السلة وليس كرة القدم.

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وبدأ زيبالوس رحلته مع كرة القدم في مدرسته ساريمنتو دي لا باندا، بالإضافة إلى بعض المشاركات القليلة مع الفريق المحلي لوس دورادوس دي ترماس، وتم إطلاق عليه حينها "بالاسيو الصغير" بسبب تشابه أسلوب لعبه مع نجم إنتر السابق رودريجو بالاسيو.

وهو في سن الحادية عشر من عمره، كان يشارك في بطولة بين الولايات في عام 2013، وحينها شاهده دييجو مازيلي، أحد كشافي فريق بوكا جونيورز فقرر التوقيع معه على الفور.

وبعد ثلاث سنوات انتقل زيبالوس بشكل دائم للعيش في بيونس آيرس، ليبقي في أكاديمية الفريق، وفي عام 2017 نجح في تسجيل 15 هدفًا، ليتم استدعائه مع منتخب الأرجنتين لبطولة أمريكا الجنوبية تحت 15 عامًا.

واحتل المنتخب الأرجنتيني صدارة مجموعته في البطولة، وحقق اللقب وسجل زيبالوس خمسة أهداف احتل بهم صدارة الهدافين.

وبكل تأكيد لا يوجد أي مجال للدهشة أن يوقع مع بوكا جونيورز أول عقد احترافي له بعد مستواه الكبير وتطوره في 2018، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يوقع هذا العقد وهو في سن الـ 16 من عمره.

وبدأ بعدها رحلته في التدريبات مع الفريق الأول، ولكنه انتظر لنهاية الأشهر الأخيرة من عام 2020، ليظهر بقميص الفريق الأول لأول مرة في مسيرته، وكانت بعد وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا في نوفمبر الماضي.

وبعدها بدأ في الظهور بشكل تدريجي في المباريات التالية أمام أولد بويز، وثلاث مباريات أخرى قبل نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يظهر بشكل أكبر ويكون له دورًا أكثر مع الفريق في عام 2021.

ومن الأمور الطريفة، والتي تثبت أن زيبالوس في مستوى مختلف، أن دانييلي دي روسي، المتوج مع إيطاليا بكأس العالم 2006 ولاعب بوكا السابق، أطلق على لاعبنا الشاب لقب "القرد الصغير" بسبب مهاراته وسرعته.

اهتمام برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي، جعل بوكا جونيورز يحافظ على لاعبه ويوقع معه عقدًا يبقيه داخل قلعته حتى عام 2025 على الأقل.