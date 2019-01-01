إقالة الإسباني سيرخيو بيرناس من قيادة الاتفاق

بيرناس تولى القيادة الفنية لنادي الاتفاق، في ديسمبر 2018

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت إدارة نادي الاتفاق اليوم الجمعة إلغاء عقد المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس, بعد ساعات من خسارة الفريق من الاتحاد 2-0 في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

إدارة الاتفاق وجهت الشكر عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى بيرناس، على ما قدمه للفريق خلال الفترة السابقة، متمنيًا له التوفيق.

بيرناس تولى القيادة الفنية لنادي الاتفاق، في ديسمبر 2018، وقاد الفريق في 20 مباراة، انتصر في 6 وتعادل في مثلها، بينما انهزم في 8 آخرين.

الأهلي يُسدد باقي صفقة جوزيف دي سوزا ويُطالب اللاعب بالعودة

ولم يكشف الاتفاق حتى الآن اسم المدرب الذي سيخلف بيرناس في الفترة المتبقية من الموسم، ولكن التوقعات تصب في صالح هيلدر كريستوف مدرب النصر السابق.

📄- مواجهات على صفيح ساخن في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، ومواجهة مؤجلة بين #الهلال و #التعاون.🔥🔥 pic.twitter.com/FBSoDdFzGH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

يُذكر أن بيرناس على تدريب الاتفاق في كأس الملك واستطاع الوصول إلى ربع النهائي قبل أن يخرج من الهلال 3-2 .