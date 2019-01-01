إطلاق سراح شكري الواعر بعد تبرئته من القضاء التونسي

حارس المرمى التاريخي قضى شهرين في السجن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

برأ القضاء التونسي مساء الثلاثاء حارس المرمى التاريخي شكري الواعر من تهمة التزوير، ليُطلق سراحه من السجن الذي أودع به في فبراير الماضي.

وكانت محكمة الاستئناف في تونس قد قضت في فبراير الماضي بسجن لاعب منتخب تونس السابق بتهمة تزوير أوراق خاصة بأحد العقارات في العاصمة التونسية، لكن المحكمة الابتدائية قضت بعدم سماع الدعوى ضد اللاعب وبراءته من التهم الموجهة إليه.

رغم حادث السيارة المروع، مدافع مازيمبي جاهز للترجي

يُذكر أن الواعر صاحب الـ52 عامًا يُعد أحد حراس المرمى التاريخيين في منتخب نسور قرطاج، حيث لعب للمنتخب في الفترة بين 1993 حتى 2002، وخاض معه 93 مباراة أبرزها في مونديال 1998.

وقد توج اللاعب بجائزة أفضل لاعب في تونس عام 2000، وقد خاض ما يزيد على 450 مباراة مع الترجي الذي قضى معه كامل مسيرته باستثناء فترة بسيطة لعبها مع جنوى الإيطالي.