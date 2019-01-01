إصابة كومان تُثير الذعر والقلق داخل بايرن ميونخ

إصابة في توقيت سيء للبايرن والمدرب كوفاتش

تلقى مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش صفعة في توقيت سيئ، بتعرض الجناح الفرنسي كينجيسلي كومان لإصابة جديدة على مستوى الركبة، على إثرها لم يستكمل مباراة تحديد هوية بطل كأس أودي، التي خسرها العملاق الألماني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وشارك كومان كبديل في الشوط الثاني، لكن بعد دقائق من مشاركته، التحم مع منافسه خوان فويث، ليسقط أرضًا متألمًا من الإصابة في الركبة، ورغم محاولات علاجه لإعادته مرة أخرى، إلا أنه اضطر للنهاية لرفع الراية البيضاء، بالخروج من الملعب بعد أقل من 20 دقيقة من نزوله على حساب زميله الكندي ألفونسو ديفيز.

وحتى الآن، لم يعلن النادي البافاري عن طبيعة الإصابة بشكل رسمي، لكن الطريقة التي شوهد بها وهو يصرخ ويتألم لحظة الإصابة، بجانب خروجه الصعب من الملعب، أعطى إيحاءات بأنه قد يغيب عن افتتاح الموسم.

وجاءت إصابة صاحب الـ23 عامًا، في الوقت الذي يدخل فيه البايرن في سباق مع الزمن، لضم ليروي ساني من مانشستر سيتي، لحل معضلة رحيل فرانك ريبيري.

المفارقة، أن نفس اللاعب الذي التحم مع كومان، هو الآخر –فويث- تم استبداله في الشوط الثاني، جراء إصابة، أجبرته على الخروج من الملعب، محمولاً على محفة.

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السبيرز حقق الفوز على يوفنتوس وريال مدريد وبايرن ميونخ خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد 😮 pic.twitter.com/MkSujRJczQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل على ملعبه في مباراة كأس السوبر الألمانية، وبعدها في منتصف أغسطس، سيفتتح حملة البحث عن لقب البوندسليجا الثامن على التوالي والـ30 تاريخيًا.