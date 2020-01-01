رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد استئناف دوري الأبطال

تعرف على مواعيد المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد استئناف مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الاتحاد الآسيوي حدد يوم 14 سبتمبر المقبل لاستئناف دوري الأبطال، على أن يختتم دور المجموعات يوم 24 من نفس الشهر، كما حدد مواعيد المباريات الإقصائية التي ستقام من مباراة واحدة، وموعد المباراة النهائية التي ستحتضنه إحدى دول غرب القارة يوم 5 ديسمبر القادم.

الهلال السعودي سيلعب أمام باختاكور الأوزبكي مرتين متتاليتين يومي 14 و17 سبتمبر، بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ثم سيواجه شهر خودرو في الجولة الخامسة يوم 20، ويختتم دور المجموعات بمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم 23 سبتمبر.

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النصر السعودي سيلعب مباراتين أمام سباهان الإيراني يومي 15 و 18 سبتمبر، ثم السد القطري يوم 21، وبعده العين الإماراتي بالجولة السادسة يوم 26 من نفس الشهر.

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الأهلي سيلعب أمام الشرطة العراقي بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 14 و17 بالترتيب، ثم الوحدة الإماراتي بالجولة الخامسة يوم 20 وأخيرًا الاستقلال الإيراني يوم 23 سبتمبر بالجولة السادسة.

التعاون سيواجه بيرسبوليس الإيراني بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 15 و 18 سبتمبر، ثم الشارقة الإماراتي يوم 21 والدحيل القطري بالجولة الأخيرة يوم 24 سبتمبر.

ولم يحدد الاتحاد الآسيوي حتى الآن، المدينة التي ستستضيف مباريات النسخة الحالية بشكل مجمع، على أن تكون مواجهات ثمن النهائي يومي 26 و27 سبتمبر، والربع نهائي يوم 30 سبتمبر، قبل النهائي 3 أكتوبر.