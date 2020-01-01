إصابة بول بوجبا بفيروس كورونا

فحوصات المنتخب الفرنسي تثبت إصابة بول بوجبا وندومبيلي بفيروس كورونا

أظهرت فحوصات المنتخب الفرنسي إصابة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا بفيروس كورونا بعد إيجابية الفحوصات التي خضع لها.

وظهر ذلك خلال الفحوصات التي يجريها لاعبو المنتخب الفرنسي استعدادًا للمعسكر القادم قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الجديدة.

ولم تكن العينة التي أخذت من بوجبا فقط هي التي ظهرت إيجابية، حيث أن متوسط ميدان توتنهام تانجي ندومبيلي هو الآخر تعرض للإصابة بالفيروس الجديد، الأمر الذي أعلنه المدرب ديدييه ديشان في المؤتمر الصحفي.

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وبذلك من المفترض أن يدخل لاعبا المنتخب الفرنسي في فترة حجر صحي ويتم عزلهما عن بقية الزملاء لمدة أسبوعين وحتى يتعافيا من الفيروس.

ويأتي ذلك قبل أسبوعين من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز فضلًا عن منافسات دوري الأمم الأوروبية التي ستنطلق بداية الشهر المقبل أيضًا بدورها.

وتنتظر فرنسا مواجهتين في دوري الأمم الأوروبية حيث ستكون الأولى أمام المنتخب السويدي في الخامس من سبتمبر ثم مواجهة أمام كرواتيا في الثامن من الشهر ذاته.

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يذكر أن العديد من لاعبي ومدربي كرة القدم قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه في القارة الأوروبية وحتى الوقت الحالي على الرغم من تراجع موجة الانتشار في أوروبا مقارنة بالأشهر الماضية.