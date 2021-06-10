إشارة قوية تؤكد رحيل راموس عن ريال مدريد

اللاعب ربما يكون لعب مباراته الأخيرة بقميص الفريق

إشارة قوية جديدة تؤكد اقتراب النجم الإسباني سيرخيو راموس من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد راموس مع ريال ينتهي في نهاية شهر يونيو الجاري، ولم يوقع على أي عقد جديد حتى الآن، وسط اهتمام كبير بالحصول على خدماته.

اللاعب لم يظهر في التقديم الرسمي لقميص ريال مدريد للموسم المقبل، ولم يكن حاضرًا كذلك في اليوم الذي تم التقاط فيه جلسة التصوير ومقاطع الفيديو مع شركة أديداس.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن إشارة أخرى، بعدما غاب راموس عن اللافتة الإعلانية المثبتة فوق متجر النادي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وظهر عليها خمسة لاعبين وهم كريم بنزيما، وعلى يساره مودريتش وكاسيميرو، وعلى اليمين ماركو أسينسيو وتوني كروس، حيث غاب كذلك مارسيلو ورافاييل فاران.

ولم تظهر كذلك أي صور لراموس داخل متجر النادي، حيث يتواجد فيه جميع اللاعبين الذين لعبوا موسم 2020/2021، بالإضافة للوافد الجديد دافيد ألابا.

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يذكر أن راموس انضم إلى ريال قادمًا من إشبيلية في صيف 2005، وأصبح من أساطير النادي، ولكنه الآن على أعتاب الرحيل وسط اهتمام من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بضمه.