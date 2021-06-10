إنريكي يكشف فرص راموس وبوسكيتس في اليورو

أنباء مطمئنة..

شدد المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي على عدم وجود فرص لسيرخيو راموس للانضمام إلى معسكر لا روخا رغم إصابات فيروس كورونا الكثيرة.

وعانى المنتخب الإسباني من تفشي فيروس كورونا به، ليضطر إنريكي إلى استدعاء مجموعة من اللاعبين في كل مركز تأهبًا لاستبعاد أحد الأساسيين بسبب الوباء.

لم يكن راموس ضمن قائمة البدلاء، ولكن بدأت الصحافة تطرح إمكانية ضمه إن استمر الوضع على هذا المنوال، ليخرج إنريكي بالرد القاطع.

المدرب الكتالوني قال للإعلام "لن يدخل القائمة لأن وضعه هو نفسه ما كان عليه قبل إعلان القائمة الأولى، لم يتغير شيء".

أما عن سيرجيو بوسكيتس، المصاب بفيروس كورونا في قائمة الإسبان، فقال "سننتظر تعافيه، سيكون في القائمة بالتأكيد، إنه يتعافى جيدًا الآن".

بين الجيل الذهبي ومواهب ديشان .. هل تكرر فرنسا ثنائية 98 - 2000؟

وأتم في هذا الصدد قائلًا "إذا نظرت إلى تاريخ بوسكيتس ستعرف ما يضفيه من قيمة هجومية ودفاعية، إنه قائدنا الآن".

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إسبانيا في طريقه إلى استعادة دييجو يورينتي أيضًا بعدما قام بثلاث مسحات أتت نتيجتها سلبية، وحال أن أتت الرابعة على نفس الوضع فسيعود للتدريبات الجماعية.

الجدير بالذكر أن سبب استبعاد إنريكي لراموس من قائمة إسبانيا هو كثرة إصاباته وعدم مشاركته باستمرار مع ريال مدريد في 2021.