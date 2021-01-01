"إريك جارسيا إلى برشلونة مقابل 3 ملايين يورو" .. فيكتور فونت يتحدى لابورتا

إريك جارسيا ورقة فيكتور فونت في انتخابات برشلونة

قال فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة إلى جانب خوان لابورتا وتوني فريكسا إن إريك جارسيا وافق على الانتقال لصفوف النادي الكتالوني.

وأضاف فونت أن مانشستر سيتي مستعد الآن للموافقة على رحيل جارسيا قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري ليستعرض ورقة جديدة قبل الانتخابات.

ويدعي البالغ من العمر 48 عامًا أن قلب الدفاع الإسباني مستعد للتخلي عن راتبه حتى نهاية الموسم الحالي من أجل العودة إلى برشلونة.

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النادي الكتالوني الذي يعيش حاليًا في وسط أزمة مالية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا لن يؤمن الراتب المأمول لأي من اللاعبين الجدد لأنه يعاني دون أن يضم لاعبين فما بالك حين يجري تعاقدات جديدة.

ولكن على عكس ذلك أكد فيكتور فونت أن اللاعب مستعد للانضمام إلى برشلونة والاستغناء عن راتبه حتى نهاية الموسم، ولوح بورقة ضمه قبل إجراء الانتخابات المؤجلة.

وبخصوص ذلك قال فونت لوسائل الإعلام قبل الجولة التالية للانتخابات الرئاسية لبرشلونة في 7 مارس: "نطلب من مجلس الإدارة بالوكالة التوقيع مع إريك جارسيا"

وأضاف:"سأل كومان عنه وأراده في الصيف، وأنا أؤكد أن هيكلنا الرياضي إذا تم انتخابنا يدعمه ويؤيده، لأنه لاعب يريد أن يأتي لبرشلونة من أجل المشاركة قبل اليورو هذا الصيف.

وأضاف: "جارسيا سيكون أساسيًا في القتال على ثلاث بطولات هذا الموسم. نعلم أن مانشستر سيتي سيقبل 3 ملايين يورو بالإضافة إلى الإضافات ولن نضطر إلى الدفع حتى الموسم المقبل، وهذا أقل بكثير مما عرضه برشلونة قبل أربعة أشهر.

وتابع: "اللاعب مستعد أيضًا لبذل مجهود كبير وعدم دفع راتبه حتى نهاية الموسم، وهذا هو ما سيسهل انضمامه إلى صفوف برشلونة حيث أنه يريد العودة والمشاركة بقميص الفريق الكتالوني"

جوارديولا يؤكد انتقال جارسيا إلى برشلونة

جارسيا، 20 عاماً، هو من خريجي شباب برشلونة في الأساس ولكن انتقل في 2017 إلى صفوف مانشستر سيتي.