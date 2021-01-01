جوارديولا يؤكد انتقال جارسيا إلى برشلونة

ولكن السؤال متى

علق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على انتقال مدافعه إريك جارسيا إلى صفوف برشلونة في ظل عدم تمديد عقده مع النادي الإنجليزي.

آخر التقارير أشارت إلى وجود رغبة من قبل النادي الكتالوني لضم جارسيا في يناير وليس يونيو عندما ينتهي عقده رسمياً مع سيتي.

وقال جوارديولا للإعلام عن جارسيا: "أنا واثق بأنه سيرحل في نهاية الموسم، ومسألة رحيله في يناير ستعتمد على الناديين".

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وأضاف: "سيكون علينا الانتظار حتى نهاية سوق الانتقالات لمعرفة ماذا سيحدث، أرحب بعودة المصابين حالياً لصفوفنا".

وأضاف المدرب الكتالوني: "الحظ كان معنا أن ننافس بمدافعين في القلب فقط الفترة الماضية، نحتاج الجميع في القادم".

وختم: "يمكننا المداورة بين اللاعبين المهمين ولذا من المهم عودة الجميع وأن يشاركوا كلهم في المباريات".

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جارسيا، 20 عاماً، هو من خريجي شباب برشلونة في الأساس ولكن انتقل في 2017 إلى صفوف مانشستر سيتي.