إريكسن يعود إلى ميلانو، ومصيره قد يكون الدوري الهولندي!

ضوابط صارمة في إيطاليا

عاد لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، إلى مدينة ميلانو الإيطالية للمرة الأولى، منذ تعرضه لأزمة قلبية في يورو 2020.

إريكسن سقط على أرض الملعب، خلال مباراة الدنمارك مع فنلندا في 12 يونيو الماضي خلال اليورو، في واحدة من أكثر المشاهد رعبًا في تاريخ كرة القدم.

زملاء اللاعب والجهاز الطبي بذلوا كل ما بوسعهم من أجل إنقاذ حياة إريكسن الذي بدأ يستعيد عافيته من جديد.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أكدت أن اللاعب تواجد اليوم في ميلانو بمقر إنتر، وتحدث مع بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للنادي.

وأوضحت أن هناك حالة من الغموض حول مصيره من العودة مرة أخرى للملاعب، وبالتحديد في الدوري الإيطالي بسبب الضوابط المفروضة هناك على أي لاعب يعاني من مشاكل قلبية.

الخيارات المتاحة أمام إريكسن وفقًا للصحيفة في حالة فشله في اللعب بإيطاليا، ستكون إما الدوري الإنجليزي أو الهولندي، أو أي مسابقة أخرى بلوائح مختلفة عن إيطاليا.

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أنباء سارة .. تحديد موعد ظهور إريكسن في الملاعب

صانع الألعاب الدنماركي سيخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة القادمة، ومن غير المرجح عودته قبل 6 أشهر.

يذكر أن الأطباء قاموا باللجوء إلى جهاز منظم ضربات القلب لزرعه في جسد إريكسن، من أجل مساعدته على العودة للحياة الطبيعية، ومن المقرر إزالته تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.