برايثوايت يروي تجربته "المروعة" خلال حادثة إريكسن في يورو 2020

واحدة من أسوأ اللقطات في التاريخ..

نعت مارتين برايثوايت ما حدث لزميله في منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن خلال مباراة فنلندا بيورو 2020 بـ"أفظع" تجربة قد مرت عليه في حياته.

وكان إريكسن قد سقط مغشيًا عليه خلال افتتاح مواجهات الدنمارك في اليورو إثر تعرضه لأزمة قلبية، قبل أن تتمكن الأطقم الطبية من إنقاذ حياته.

برايثوايت كان ضمن المتواجدين على أرض ملعب كوبنهاجن خلال تلك الحادثة، وأخذ نجم برشلونة في تذكر ما حدث خلال فيلم وثائقي يحكي فيه عن مسيرته.

الدولي الدنماركي قال "لقد مررت بواحدة من أفظع المواقف في حياتي، لقد تحول أهم حدث رياضي في تاريخ الدنمارك إلى كابوس، ما حدث في تلك الليلة كان بمثابة الصدمة للكثير من الناس".

كما أضاف "هناك لحظة عندما نظرت إليه ووجدته قد ذهب، عندما تنظر إليه أو لجسده، فهو شخص ميت لا شك، أنت تعرف ذلك في الحال، هذا ما رأيته".

وواصل "عندما رأيته هكذا بدأت في الدعاء كثيرًا، اعتقدت أن هذا هو الأمر الوحيد الذي بمقدوري أن أفعله في تلك اللحظة".

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وأتم برايثوايت حديثه "في الختام كانت لدينا نهاية سعيدة، كريستيان بخير وفي حالة مستقرة وهذا كل ما أردناه".

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أكمل مسيرة الدنمارك في يورو 2020 وحقق المنتخب الاسكندنافي إنجازًا تاريخيًا ببلوغ نصف النهائي، قبل الخروج على يد إنجلترا بالخسارة بهدفين لهدف.

أما إريكسن فلا يزال مستقبله في كرة القدم مجهولًا، حيث سيعود لإيطاليا لإجراء فحوصات طبية دقيقة قبل أن يُسمح له بالعودة للعب مع فريقه إنتر.