"إذا أراد مانشستر يونايتد الدوري عليه التعاقد مع كين"

ماذا الذي ينقص مانشستر يونايتد في أعين جاري نيفيل؟

زعم جاري نيفيل، أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق أن تعاقدات جادون سانشو ورافاييل فاران ليست كافية للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنفقت إدارة مانشستر يونايتد أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف لجلب الإنجليزي سانشو والفرنسي فاران في محاولة لتدعيم صفوف الفريق والتتويج بلقب الدوري.

من ينقص مانشستر يونايتد من وجهة نظر جاري نيفيل؟

صرح جاري نيفيل عبر شبكة "سكاي سبورتس" وقال: "شعوري الغريزي هو أن سانشو وفاران لن يكون لهما تأثير في أن يفوز مانشستر يونايتد بالدوري هذا الموسم".

وأضاف: "لقد عزز تشيلسي بروميلو لوكاكو ومان سيتي جريليش وإذا حصلوا على كين فهناك مشكلة كبيرة لمانشستر يونايتد".

وأردف: "لا أعرف لماذا لا يذهب مان يونايتد لتلك الخطوة الإضافية في فترة الانتقالات هذه".

وتابع: :لقد سعوا دائمًا وراء أفضل لاعب إنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مارتيال، جيمس، لينجارد، لماذا لا يذهبون إلى هاري كين؟

واختتم: "إذا انضم هاري كين إلى مانشستر يونايتد ستنهي الموسم بـ 94 أو 95 نقطة".

كيف كان رد فعل أسطورة ليفربول، جيمي كاراجر على حديث جاري نيفيل؟

سخر كاراجر من حديث زميله جاري نيفيل وادعى أن السبب فشل مانشستر يونايتد لتحقيق الألقاب يكمن في المدير الفني للفريق، أولي جونار سولشاير.

وقال: "سيفوز يونايتد بالدوري مع هذه المجموعة من لاعبي الشياطين الحمر إذا كان المدرب بيب جوارديولا أو توماس توخيل".

نيفيل يدافع عن سولشاير

عاد جاري نيفيل للحديث ودافع عن المدرب الحالي للفريق وقال: "يستحق سولشاير من 12 إلى 18 شهرًا أخرى، حاول يونايتد مع جوزيه مورينيو وفشل ومن قبله لويس فان جال ولم ينجح".

وأتم وقال:"مانشستر يونايتد يحتاج إلى قلب مهاجم في الأشهر الـ 12 المقبلة ، يجب أن يخرجوا وينفقوا 150 مليون جنيه إسترليني".

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