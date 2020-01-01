إدارة برشلونة المؤقتة تكشف عن مستقبل كومان

كومان مستمر مع برشلونة إلى متى؟ توسكيتس يجيب

قال كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة الإدارية المسؤولة عن برشلونة حتى انتخاب رئيس جديد إنه ليس لديه أدنى شك في أن رونالد كومان يقوم بعمل ممتاز على رأس الفريق.

وجاء ذلك على الرغم من الشكوك التي يمكن أن تثيرها النتائج التي حققها الفريق الكتالوني حتى الآن، إلا أن الإدارة تمنحه الدعم وفقًا لما جاء في التصريحات.

مع رونالد كومان حقق نادي برشلونة الذي حقق البداية الأسوأ في تاريخه الحديث وعلى الرغم من ذلك فإنه مستمر في منصبه ولا يبدو أن هناك نية لإقالته قبل نهاية الموسم الحالي على الأقل..

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وأراد توسكيتس في تصريح لـ "كواترو" أن يوضح أن استمرارية المدرب الهولندي ليست في خطر، وحول ذلك قال رئيس اللجنة الإدارية للنادي الكتالوني إن الرجل يسير بشكل جيد.

وخرج قائد برشلونة الحالي دفاعًا عن العمل الذي يقوم به المدرب. وقال "كومان يقوم بذلك بشكل جيد وبمعايير رائعة، وأقول له دائمًا لديك دعمي".

وكشف كارليس توسكيتس أنه منذ توليه منصبه يتواصل مع الرجل حيث قال: "ذهبت لتناول الطعام مع كومان لبضعة أيام وأراه متفائلًا"، قال ذلك في محاولة لإرسال رسالة تفاؤل إلى الجميع في برشلونة.

برشلونة وفالنسيا .. البعض لا يتعلم من فشله وكومان لا يتعلم من نجاحه!

الجدير بالذكر أن برشلونة قد تخلص من كابوس رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو بعد استقالته، ويأمل في الوقت الحالي لاستعادة توازنه، ولكن يبدو أن المشاكل أكبر من ذلك.