أخبار انتقالات الهلال | الإدارة تُفاضل بين لاودروب وجينيسيو لقيادة الفريق

الهلال متمسك بالتعاقد مع إيدنيلسون
البرازيلي خيار هلالي في الميركاتو الصيفيرفع الهلال من عرضه لكسب خدمات البرازيلي إيدنيلسون المحترف في نادي إنترناسيونال البرازيلي، ورغم رفض النادي البرازيلي لعرض الهلال الأول، فإن رغبة الهلاليين في التوقيع مع اللاعب تبدو أكبر
جيسوس يخطف كاريلو من الهلال
مدرب الزعيم السابق يقترب من ضم كاريلوكشفت وسائل الإعلام البيروفية أن نادي فلامنغو الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مهتم بالتعاقد مع البيروفي أندري كاريلو الذي لعب للهلال في الموسم المنصرم معاراً من قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وجيسوس، ما سيصعب مهمة الهلال في إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.
الهلال يُفاضل بين لاودروب وجينيسيو
الزعيم يبحث عن مدير فني
قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود مفاضلة بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو على قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.
وسيتقرر بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.
إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق.
الهلال يجدد عقد الثلاثي السعودي
ثلاثي الهلال يقترب من الفيحاء
يقتربون من الرحيل
أوضحت إدارة ناي الهلال، عن رغبة نادي الفيحاء لضم كُل ثلاث لاعبين ، لفريقه .
وكتب الهلال عبر صفحته الرسمية بتويتر ، قائلاً ، ” الثلاثي “أحمد شراحيلي ، حسن كادش ، أحمد أشرف” يدخلون ضمن خيارات نادي الفيحاء ” .
أشرف بنشرقي خارج أسوار الهلال
المغربي يخرج من حسابات الإدارة
تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى فك التعاقد مع لاعب الفريق المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.
وقالت تقارير إن الهلال يعمل على التخلص من اللاعب المغربي بعد أن انتهت فترة إعارته إلى نادي لانس الفرنسي.
ومن المقرر أن تناقش إدارة الهلال العروض التي وصلت للمهاجم المغربي صاحب الـ 24 عامًا مع وكيل أعماله، لاختيار الأنسب منها، للسماح له بالرحيل.
مدرب ليون الفرنسي يقترب من الهلال
إدارة الزعيم تبحث عن مدير فني
أكدت العديد من الصحف الفرنسية، أن مجلس إدارة نادي الهلال فتح خط مفاوضات مع برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، وذلك للتعاقد معه في الفترة القادمة.
وتنتظر إدارة الهلال رد ” جينيسيو ” الذي أبدى موافقة مبدئية لإتمام التعاقد خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقدم الفريق بعرض مالي ضخم لمدرب ليون على حد وصف الصحف الفرنسية.