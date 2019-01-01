إدارة النصر تنتظر تقريرًا فرنسيًا لتحديد موعد عملية وليد عبدالله

خاطبت إدارة العالمي الطبيب الفرنسي من أجل تحديد موقف الحارس من الإصابة

تنتظر إدارة نادي النصر السعودي تقرير الطبيب الفرنسي باسكال كريستال، المتخصص في إصابات الركبة في بريطانيا لتحديد موقف العملية الجراحية لحارس الفريق وليد عبدالله.

وخاطبت إدارة العالمي الطبيب الفرنسي من أجل تحديد موقف الحارس من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا رفقة الفريق.

تقارير صحفية اليوم السبت الماضي كشفت عن تعرض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وليد عبدالله لإصابة في غضروف الركبة، سوف تتطلب تدخلًا جراحيًا بحسب تعليمات طبيب الفريق البرتغالي بازيل روبير.

ووفقاً للتقارير فإن التقرير المبدئي عن حالة حارس النصر، أكد بضرورة التدخل الجراحي، حيث من المقرر أن يُجري اللاعب الجراحة خلال أيام من ظهور التشخيص النهائي، على أن يعود بعد 4 أسابيع.

صحيفة "الرياضية" قالت أن إدارة النصر خيرت وليد عبدالله في حال عدم تحديد موعد قبل نهاية العام الميلادي الجاري، بين مستشفى أو مركز سعودي يوافق عليه الجهاز الطبي في النصر، أو المغادرة إلى لشبونة العاصمة البرتغالية لإجراء جراحة في الركبة.

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الجدير بالذكر أن نادي النصر سيعود لخوض مباريات الدوري السعودي للمحترفين، أمام التعاون يوم الجمعة المقبل، في الجولة 11.