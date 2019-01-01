إدارة القادسية ترفض بيع هارون كمارا للنصر أو الاتحاد

صراعًا ناريًا بين الثنائي النصر والاتحاد اللذان دخلا في سباق على الفوز بخدمات النجم الشاب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن إدارة نادي القادسية السعودي ترغب في الحصول على أكبر فائدة مادية من بيع مهاجم الفريق هارون كمارا خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

فريق القادسية الذي هبط من دوري المحترفين السعودي يرغب في التمسك وعدم بيع اللاعب بحسب ما كشفت بعض التقارير.

وبالتأكيد سيتسبب هذا القرار في ظل تواجد صراعًا ناريًا بين الثنائي النصر والاتحاد اللذان دخلا في سباق على الفوز بخدمات النجم الشاب في فريق القادسية.

وتسعى أندية من دوري المحترفين لاستقطاب اللاعبين المميزين من الفريق الهابط لدوري الدرجة الأولى والذي يأتي على رأسهم كمارا.

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وبحسب التقارير المُعلنة فأنه رغم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، تسعى الإدارة لترتيب الأوراق مبكراً للموسم الجديد مع ترقب احتمالية زيادة فرق دوري المحترفين السعودي والتمسك باللاعب لأخر لحظة.

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الوحدة 🆚 النصر .. المتأهل هو ـــــــــــ؟

الاتحاد 🆚 ذوب اهن .. المتأهل هو ـــــــــــ؟

الهلال 🆚 الاهلي .. المتأهل هو ـــــــــــ؟ https://t.co/oXvQ7CkxV5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

يُذكر أن بعض التقارير قد أكدت وجود عرض من قبل نادي النصر للتعاقد مع اللاعب يصل إلى 20 مليون ريال سعودي.