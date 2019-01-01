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الانتقالات

إدارة القادسية ترفض بيع هارون كمارا للنصر أو الاتحاد

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صراعًا ناريًا بين الثنائي النصر والاتحاد اللذان دخلا في سباق على الفوز بخدمات النجم الشاب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يبدو أن إدارة نادي القادسية السعودي ترغب في الحصول على أكبر فائدة مادية من بيع مهاجم الفريق هارون كمارا خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

فريق القادسية الذي هبط من دوري المحترفين السعودي يرغب في التمسك وعدم بيع اللاعب بحسب ما كشفت بعض التقارير.

وبالتأكيد سيتسبب هذا القرار في ظل تواجد صراعًا ناريًا بين الثنائي النصر والاتحاد اللذان دخلا في سباق على الفوز بخدمات النجم الشاب في فريق القادسية.

وتسعى أندية من دوري المحترفين لاستقطاب اللاعبين المميزين من الفريق الهابط لدوري الدرجة الأولى والذي يأتي على رأسهم كمارا.

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وبحسب التقارير المُعلنة فأنه رغم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، تسعى الإدارة لترتيب الأوراق مبكراً للموسم الجديد مع ترقب احتمالية زيادة فرق دوري المحترفين السعودي والتمسك باللاعب لأخر لحظة.

يُذكر أن بعض التقارير قد أكدت وجود عرض من قبل نادي النصر للتعاقد مع اللاعب يصل إلى 20 مليون ريال سعودي.

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