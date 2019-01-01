إدارة القادسية تُخفي عرض الاتحاد على هارون كمارا

إدارة العميد تعمل بكل قوة على إنهاء هذه الصفقة خلال الأيام المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد تمسك إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي بالتعاقد مع هارون كمارا مهاجم نادي القادسية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت التقارير أن إدارة العميد تعمل بكل قوة على إنهاء هذه الصفقة خلال الأيام المقبلة، من أجل دعم الفريق بمهاجم محلي جديد.

إدارة الاتحاد أعلنت أمس عن تخلليها عن المهاجم جاري رودريجيز، الذي عادي إلى الدوري التركي مُجددًا من بوابة فناربخشة.

📙 رغبة هارون كمارا تؤجل انتقاله للنصر



📎 https://t.co/hwlUiahyKv pic.twitter.com/sjQLPKewZf — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 5, 2019

التقارير قالت أن إدارة الاتحاد قدمت عرضًا يفوق عرض النصر المالي منذ حوالي أسبوع، طلبت فيه خدمات اللاعب هارون كمارا.

وأكدت التقارير أن إدارة نادي القادسية لم تُبلغ عرض نادي الاتحاد للاعب، ولم تكشف التقارير عن سبب هذا الموقف.

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يُذكر أن نادي الاتحاد قد أجرى ثلاثة صفقات محلية، أخرها عبدالرحمن العبود، وكمان قد تعاقد مع حمدان الشمراني وعبدالاله المالكي.