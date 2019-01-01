إدارة الاتحاد ترصد 100 ألف ريال لكل لاعب لتخطي النصر في الكأس

يواجه العميد نادي النصر السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت إدارة نادي الاتحاد، رصد مكافأة خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب التقارير فأن إدارة العميد قررت تقديم مكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب حال بلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر.

النصر يسجل هدفًا في الدقائق الأخيرة ليحقق فوزًا خارج ملعبه على حساب الزوراء ✔️



إليكم ابرز أرقام المباراة 👇 pic.twitter.com/8JSia8TKJT — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 23, 2019

ويواجه العميد نادي النصر السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة".

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ويأتي هذا الدعم من إدارة النادي لمواصلة الاستفاقة التي حققها الفريق مؤخراً على الصعيدين المحلي والقاري.

واقترب الاتحاد، من تأمين موقعه بين الكبار في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد سلسلة من الانتصارات استقرت به في المرتبة الـ 11 برصيد 31 نقطة، إذ إنه سيكون في حاجة إلى الفوز على الفتح، في جدة ضمن المرحلة الـ 29 حتى يتخلص بشكل نهائي عن شبح الهبوط.