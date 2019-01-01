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كأس خادم الحرمين الشريفين

إدارة الاتحاد ترصد 100 ألف ريال لكل لاعب لتخطي النصر في الكأس

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يواجه العميد نادي النصر السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قررت إدارة نادي الاتحاد، رصد مكافأة خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب التقارير فأن إدارة العميد قررت تقديم مكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب حال بلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر.

ويواجه العميد نادي النصر السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة".

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ويأتي هذا الدعم من إدارة النادي لمواصلة الاستفاقة التي حققها الفريق مؤخراً على الصعيدين المحلي والقاري.

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واقترب الاتحاد، من تأمين موقعه بين الكبار في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد سلسلة من الانتصارات استقرت به في المرتبة الـ 11 برصيد 31 نقطة، إذ إنه سيكون في حاجة إلى الفوز على الفتح، في جدة ضمن المرحلة الـ 29 حتى يتخلص بشكل نهائي عن شبح الهبوط.

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