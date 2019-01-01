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إدارة الأهلي تحتفل بمئوية عمر السومة

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السومة تمكن من تسجيل هدفه الـ100 في دوري المحترفين السعودي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أقامت إدارة النادي الأهلي السعودي احتفال خاص للاعب الدولي السوري عمر السومة بمناسبة وصوله إلى الهدف رقم 100 له مع الفريق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

السومة تمكن من تسجيل هدفه الـ100 في دوري المحترفين السعودي في مباراة الأهلي الأخيرة أمام نادي القادسية.

وشهد مران الأهلي منذ قليل الاحتفال باللاعب، وذلك قبل الاستعداد لمباراة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

السومة سجل 16 هدف، وساهم في 5 أهداف أخرى صنعها لزملائه، وبات النجم السوري يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري.

وساهم هدف الأهلي في مرمى القادسية في خطف ثلاث نقاط هامة للفريق في الدقيقة 94، بعد أن كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي 1\1.

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يُذكر أن السومة قد انتقل لصفوف الأهلي في يوليو 2014، ليتألق نجم منتخب سوريا، برفقة الأهلي، ويسجل أكثر 100 هدفاً برفقة النادي في دوري المحترفين على مدار 5 مواسم.

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