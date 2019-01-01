إدارة الأهلي تحتفل بمئوية عمر السومة

السومة تمكن من تسجيل هدفه الـ100 في دوري المحترفين السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أقامت إدارة النادي الأهلي السعودي احتفال خاص للاعب الدولي السوري عمر السومة بمناسبة وصوله إلى الهدف رقم 100 له مع الفريق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

السومة تمكن من تسجيل هدفه الـ100 في دوري المحترفين السعودي في مباراة الأهلي الأخيرة أمام نادي القادسية.

وشهد مران الأهلي منذ قليل الاحتفال باللاعب، وذلك قبل الاستعداد لمباراة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

أبرز اللاعبين الذين سجلوا 💯 هدف في الدوري السعودي على مدار التاريخ.... بعدما تحقيق عمرالسومة للهدف المئوي.🔥🔥 pic.twitter.com/f1VaUqY4OB — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 9, 2019

السومة سجل 16 هدف، وساهم في 5 أهداف أخرى صنعها لزملائه، وبات النجم السوري يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري.

صور من احتفال إدارة النادي #الأهلي والجهازين الفني والإداري واللاعبين بالكابتن عمر السومة بعد وصوله للهدف رقم (100) في دوري المحترفين السعودي.@omaralsomah

#مئوية_السومة #S100MAH pic.twitter.com/tm6JUbFEVp — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 9, 2019

وساهم هدف الأهلي في مرمى القادسية في خطف ثلاث نقاط هامة للفريق في الدقيقة 94، بعد أن كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي 1\1.

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يُذكر أن السومة قد انتقل لصفوف الأهلي في يوليو 2014، ليتألق نجم منتخب سوريا، برفقة الأهلي، ويسجل أكثر 100 هدفاً برفقة النادي في دوري المحترفين على مدار 5 مواسم.